K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 14,75 EUR.

Das Papier von K+S legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 14,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 14,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,36 EUR. Zuletzt wechselten 458.700 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,13 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 4,24 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 18,83 EUR.

Am 10.08.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,31 Prozent auf 825,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,914 EUR in den Büchern stehen haben wird.

