K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,46 EUR nach oben. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,46 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.159 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,30 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,32 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,83 EUR aus.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.509,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,914 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

