K+S Aktie News: K+S am Mittag in Rot

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 19,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.217 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 44,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,40 EUR für die K+S-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.470,00 EUR im Vergleich zu 664,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 vorlegen. K+S dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Dezember 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der K+S-Aktie angepasst

K+S-Aktie höher: K+S will Abwehrschirm gegen Energiekrise nicht nutzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S