K+S Aktie News: K+S verliert am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 13,78 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 13,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 13,75 EUR. Bei 13,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.051 K+S-Aktien.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 68,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,28 EUR fiel das Papier am 05.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 3,63 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 880,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.470,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,931 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

