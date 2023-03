K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,9 Prozent auf 20,89 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 20,66 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,91 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 304.942 Aktien.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,69 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,52 EUR am 26.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 25,17 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent auf 1.470,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,48 EUR je Aktie belaufen.

