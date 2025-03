K+S Aktie News: K+S legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 14,10 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 14,10 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,23 EUR zu. Bei 13,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 607.536 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,204 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,32 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 18.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,222 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

