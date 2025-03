K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 14,02 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 14,02 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,13 EUR zu. Bei 13,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.177 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 8,06 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,87 Prozent.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,204 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,32 EUR aus.

Am 18.11.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 866,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,222 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich tief im Minus

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen