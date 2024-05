K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 14,03 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 14,03 EUR zu. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 14,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 636.377 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,48 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 15,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,224 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Am 14.03.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,38 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 974,00 Mio. EUR – eine Minderung von 18,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,19 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,385 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

