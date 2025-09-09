DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.520 -0,4%Nas21.939 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,66 +1,7%Gold3.643 +0,5%
K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Nachmittag Verluste

10.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,42 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 188.166 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Mit einem Zuwachs von 49,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,149 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,14 EUR aus.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,807 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

