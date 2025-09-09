K+S Aktie News: K+S am Vormittag gesucht

So bewegt sich K+S

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,50 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,50 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 11.870 Stück.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 15,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,149 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,57 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf