K+S Aktie News: K+S am Vormittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,50 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 11.870 Stück.
Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 15,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,149 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,57 EUR an.
K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.
Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur K+S-Aktie
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf
Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: K+S
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen