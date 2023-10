K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

So entwickelt sich K+S

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 16,87 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 16,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 17,06 EUR. Bei 16,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 395.619 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2022 auf bis zu 23,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 41,97 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 14,94 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,31 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.509,90 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

