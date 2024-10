K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 10,99 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 10,99 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 10,99 EUR. Bei 10,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.576 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,19 EUR markierte der Titel am 17.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 56,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,113 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte K+S die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,254 EUR fest.

