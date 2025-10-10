K+S Aktie News: K+S am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 11,79 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,78 EUR. Mit einem Wert von 11,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.560 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 44,78 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,146 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -4,654 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Vor großem Befreiungsschlag

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

September 2025: So schätzen Experten die K+S-Aktie ein