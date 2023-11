K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

K+S im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 14,31 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 14,31 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 14,29 EUR ein. Mit einem Wert von 14,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 213.520 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,98 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,13 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 1,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,83 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 825,80 EUR – eine Minderung von 45,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.509,90 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,914 EUR fest.

