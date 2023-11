K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag tiefer

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 14,27 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 14,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 14,21 EUR. Bei 14,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 498.957 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 38,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,13 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 0,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 10.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.509,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von K+S.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

