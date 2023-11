K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag mit KursVerlusten

K+S im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,49 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 14,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 14,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,44 EUR. Zuletzt wechselten 9.891 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,97 Prozent. Bei 14,13 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 2,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,83 EUR.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,914 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im Oktober mehrheitlich zu halten

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge