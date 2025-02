K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 12,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 12,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 12,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,44 EUR. Bisher wurden heute 151.152 K+S-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 EUR erreichte der Titel am 06.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 20,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 25,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,204 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 18.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,26 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

XETRA-Handel MDAX letztendlich in Rot

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen