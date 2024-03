K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 13,46 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 13,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 265.919 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 22,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 66,20 Prozent Luft nach oben. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,795 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,02 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR im Vergleich zu 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,929 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start in der Gewinnzone