K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 13,55 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 13,55 EUR zu. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 13,70 EUR zu. Bei 13,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 738.894 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2023 auf bis zu 22,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 39,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 11,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,795 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,02 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 880,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.470,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,929 EUR je K+S-Aktie.

