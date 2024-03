K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 13,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 13,38 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.556 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 67,19 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,16 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,795 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,02 EUR an.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 825,80 EUR, gegenüber 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,82 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

