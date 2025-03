K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,23 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 14,23 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,23 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,08 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.069 Stück gehandelt.

Am 06.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 29,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,32 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von K+S.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,222 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

