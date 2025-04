K+S Aktie News: K+S am Mittag im Bullenmodus

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Plus bei 13,58 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,5 Prozent auf 13,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 802.092 K+S-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 14,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,087 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,72 EUR.

K+S gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 925,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 974,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,155 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag im freien Fall

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer ergreifen am Freitagmittag die Flucht