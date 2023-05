K+S Aktie News: Anleger setzen K+S am Mittag unter Druck

Aktien in diesem Artikel K+S 16,62 EUR

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 7,0 Prozent auf 16,59 EUR abwärts. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,52 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 700.799 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2022 bei 30,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,52 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2023 erreicht. Abschläge von 0,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,24 EUR.

Am 09.05.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,46 Prozent auf 1.192,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.05.2024 dürfte K+S die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

