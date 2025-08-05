K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Montagmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 12,97 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 0,6 Prozent auf 12,97 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,91 EUR. Bei 12,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.751 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,11 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -1,001 EUR je Aktie ausweisen dürften.

