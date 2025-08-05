DAX24.063 -0,4%ESt505.333 -0,3%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.074 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

11.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 12,94 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 198.227 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 29,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,46 EUR an.

Am 13.05.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 964,70 Mio. EUR – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.08.2026 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,001 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2025K+S AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
10.06.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2025K+S HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
04.06.2025K+S SellDeutsche Bank AG

