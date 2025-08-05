K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Vormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,97 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 12,97 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,96 EUR nach. Bei 12,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 14.187 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 23,11 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 EUR je K+S-Aktie. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 14,46 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,36 Prozent zurück. Hier wurden 964,70 Mio. EUR gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.08.2026.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,001 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

