K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 17,59 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 17,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 17,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 178.530 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,95 EUR erreichte der Titel am 28.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 26,56 Prozent niedriger. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 18,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 825,80 EUR – eine Minderung von 45,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.509,90 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von K+S.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,03 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie im Plus: K+S-Finanzchef Christian Meyer verweist auf gute Nachfrage

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick