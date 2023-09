K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag

Kurs der K+S

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 09:04 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 17,56 EUR zu. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 17,58 EUR. Bei 17,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 6.139 Stück.

Am 28.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 36,43 Prozent zulegen. Am 14.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 22,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,71 EUR an.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,31 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.509,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. K+S dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

