K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,35 EUR nach.

Die K+S-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,35 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.747 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 33,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,14 EUR aus.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,983 EUR je K+S-Aktie.

