K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Montagnachmittag vor

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 13,70 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,70 EUR zu. Bei 13,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 331.935 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 23,18 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,20 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,28 EUR. Dieser Wert wurde am 05.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 3,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,942 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im November mehrheitlich zu halten

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verdient

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain