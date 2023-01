K+S Aktie News: K+S steigt am Mittag

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 20,73 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 20,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,30 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 287.379 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,13 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 15,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2022). Mit einem Kursverlust von 31,04 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,40 EUR je K+S-Aktie an.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,39 Prozent auf 1.470,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 664,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,54 EUR fest.

