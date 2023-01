K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 20,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 20,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,30 EUR. Bisher wurden heute 12.555 K+S-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 44,03 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2022 bei 15,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 28,95 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,40 EUR.

K+S veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.470,00 EUR im Vergleich zu 664,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Dezember 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der K+S-Aktie angepasst

K+S-Aktie höher: K+S will Abwehrschirm gegen Energiekrise nicht nutzen

November 2022: Analysten sehen Potenzial bei K+S-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S