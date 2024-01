K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 13,44 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 13,44 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,44 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 13,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 272.219 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,18 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 72,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,28 EUR fiel das Papier am 05.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 1,23 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,931 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

