K+S Aktie News: K+S wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 13,26 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,6 Prozent auf 13,26 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,23 EUR nach. Bei 13,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 620.562 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 74,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.01.2024 bei 13,23 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 0,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 880,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,931 EUR je Aktie.

