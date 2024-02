K+S Aktie News: K+S steigt am Montagnachmittag

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 12,95 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 12,95 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 13,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,65 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 274.243 Stück gehandelt.

Am 27.02.2023 markierte das Papier bei 22,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 76,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 12,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,810 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,01 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet