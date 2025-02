K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 12,53 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 12,53 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,51 EUR. Bei 12,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 220.462 Aktien.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,32 EUR je K+S-Aktie an.

Am 18.11.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,222 EUR je Aktie belaufen.

