K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Dienstagvormittag zu

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 13,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 13,72 EUR. Bei 13,74 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 13,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.342 K+S-Aktien.

Bei 22,37 EUR markierte der Titel am 15.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,11 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,16 EUR. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,795 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,02 EUR für die K+S-Aktie.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von K+S.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,929 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start in der Gewinnzone