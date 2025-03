K+S Aktie News: K+S verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 13,97 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 13,97 EUR abwärts. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,93 EUR. Mit einem Wert von 14,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 412.187 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,49 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 18.11.2024. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je Aktie aus.

