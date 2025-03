K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag kaum verändert

Kurs der K+S

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 14,31 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 14,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.724 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,98 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 30,24 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,204 EUR je K+S-Aktie. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 18.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR im Vergleich zu 880,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von K+S.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,222 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX sackt zum Handelsende ab

XETRA-Handel MDAX am Nachmittag schwächer

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren bedeutet