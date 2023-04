K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel K+S 19,15 EUR

Das Papier von K+S konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 19,26 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 19,42 EUR zu. Bei 19,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 159.389 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 47,17 Prozent niedriger. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 9,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 25,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 2,81 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.470,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 37,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte K+S am 09.05.2023 präsentieren. K+S dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Aktie aus.

