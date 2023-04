K+S Aktie News: K+S macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel K+S 19,15 EUR

Um 15:53 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,21 EUR zu. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 19,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.559 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 36,45 EUR. 47,30 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR. Abschläge von 9,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,00 EUR an.

Am 10.11.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.470,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.069,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte K+S am 09.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 13.05.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

