K+S Aktie News: K+S macht am Freitagmittag Boden gut

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 14,05 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 14,05 EUR zu. Bei 14,07 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173.304 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,42 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,243 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,43 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.03.2024 vor. Mit einem Umsatz von 974,00 EUR, gegenüber 1.509,90 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,49 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.05.2025 dürfte K+S die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,387 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

