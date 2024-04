K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:00 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 13,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,85 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 10.116 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 19,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,30 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,243 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 974,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 13.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 19.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,390 EUR im Jahr 2024 aus.

