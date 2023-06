K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel K+S 15,55 EUR

Um 09:07 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 15,58 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 15,61 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,50 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.195 Stück gehandelt.

Am 22.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 65,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 14,59 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 6,32 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,96 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.212,30 EUR gelegen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 15.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 2,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

