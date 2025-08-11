K+S Aktie News: K+S büßt am Dienstagmittag ein

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 12,75 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 12,75 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 12,65 EUR. Bei 12,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 306.459 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 25,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -1,001 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

