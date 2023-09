K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 17,35 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 17,35 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,26 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 140.724 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von 38,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,35 EUR am 14.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 17,27 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,71 EUR.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.509,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je K+S-Aktie.

