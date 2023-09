K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,55 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 17,55 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,52 EUR nach. Mit einem Wert von 17,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.921 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,95 EUR erreichte der Titel am 28.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 36,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2023 Kursverluste bis auf 14,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 22,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,71 EUR an.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.509,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie im Plus: K+S-Finanzchef Christian Meyer verweist auf gute Nachfrage

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick