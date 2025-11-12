K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 11,48 EUR.

Das Papier von K+S legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 11,48 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 474.519 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 11,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,31 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,388 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

