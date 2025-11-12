K+S Aktie News: K+S zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 11,54 EUR.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 11,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 654.002 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 47,92 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 12,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,10 EUR angegeben.
Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte K+S die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,388 EUR je K+S-Aktie.
K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|17:16
|K+S Halten
|DZ BANK
|12:41
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
