K+S Aktie News: K+S macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 11,19 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 11,19 EUR zu. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,26 EUR zu. Bei 11,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 17.031 Stück.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 8,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,31 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 18.03.2027.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -3,388 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

